اخبار السعوديه

نزاهة: التحقيق مع 211 شخصًا وتوقيف 84 في قضايا فساد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم نزاهة: التحقيق مع 211 شخصًا وتوقيف 84 في قضايا فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” التحقيق مع 211 شخصاً متورطين في قضايا فساد وذلك خلال شهر شوال الماضي.

قضايا فساد

وأوضحت نزاهة، في بيان لها، أنه تم إيقاف 84 شخصاً منهم من تم إطلاق سراحه بالكفالة الضامنة.

قد يهمّك أيضاً

درجة الحرارة في مكة المكرمة تتربع فوق الـ40 مئوية
إحباط تهريب 35 كيلوجراماً من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”

وأكدت أن الجهات التي شملها التحقيق وزارات: (الداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

قد يهمّك أيضاً

رون ديسانتيس يتقدم رسميًا بأوراقه لسباق الرئاسة الأمريكية
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وأضافت أن جرائم الفساد التي تم رصدها تمثلت في جرائم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا