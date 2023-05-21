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مغادرة أولى رحلات حجاج ماليزيا وبنجلاديش ضمن مبادرة طريق مكة

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الرياض - محمد الوسيري - غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي.

حجاج بنجلاديش

كما غادرت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في جمهورية بنجلاديش الشعبية, اليوم إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ووزير الدولة للشؤون الدينية في بنجلاديش محمد فريد الحق خان، ووزير الطيران المدني والسياحة محبوب علي، ورئيس رابطة حجاج بنجلاديش شهادات حسين، ورئيس الطيران المدني مرشال مفيد الرحمن.

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مبادرة مكة

وتهدف مبادرة “طريق مكة” – وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية ” 2030 – إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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