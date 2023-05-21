شكرا لقرائتكم 40 دار نشر تشارك بمعرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تنطلق فعاليات معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 في محافظة حفر الباطن يوم غد الاثنين الموافق 22 مايو وحتى يوم السبت 27 مايو2023م، والذي تنظمه جامعة حفر الباطن برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أميرالمنطقة الشرقية في مقر الجامعة بمشاركة أكثر من 40 دار نشر والعديد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية التوعوية.

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أهداف المعرض

وأكد المشرف العام على المعرض الدكتور فهد الجامعي أن المعرض يحظى باهتمام سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود وبإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر.

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ويهدف المعرض، إلى تعزيز وتنمية شغف القراءة في المجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني، وذلك من خلال تحفيز الأفراد على زيارة المعرض للاطلاع واقتناء المصنفات الثقافية والأدبية والتعليمية، والمشاركة بالندوات وورش العمل مع نخبة من المختصين في عدد من المجالات، إضافة إلى حضور الفعاليات المصاحبة وتشمل الفنون التشكيلية وفعاليات الأطفال وغيرها من البرامج النوعية.