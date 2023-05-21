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إخماد حريق سوق الصواريخ بجدة دون إصابات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق المدني تمكنت من إخماد حريق نشب في سوق الصواريخ بجدة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن فريق الدفاع المدني في جدة أخمد حريقًا في سوق الصواريخ، دون إصابات، مؤكدة أن أعمال التبريد ما زالت مستمرة.

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ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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