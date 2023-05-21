شكرا لقرائتكم إخماد حريق سوق الصواريخ بجدة دون إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق المدني تمكنت من إخماد حريق نشب في سوق الصواريخ بجدة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن فريق الدفاع المدني في جدة أخمد حريقًا في سوق الصواريخ، دون إصابات، مؤكدة أن أعمال التبريد ما زالت مستمرة.

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ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.