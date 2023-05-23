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انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان عن انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة، وذلك بعد إجراء الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر شوال، وكشفت اللجنة التأسيسية عن أن أعضاء اللجنة الجمعية العمومية صوتوا للأعصاء التالية أسماؤهم في مجلس الإدارة الجديد.

وفاز بالتصويت وفقًا للأصوات كل من (أ. د. عبدالرحمن النامي، حاتم البدراني، د. عبدالهادي القحطاني، سلطانة الثبيتي، سلطان العويس، د. عبدالله الجريفاني، مشاعل المقاطي، د. بندر الجعيد، عبدالله العبدلي).

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حضوريًّا وإلكترونيًّا

أوضح ذلك الدكتور ماجد الشيباني، رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، الذي أشار إلى أن الانتخابات أقيمت حضوريًّا وإلكترونيًّا وفق الإجراءات النظامية المتبعة، منوهًا بأنه سيتم الرفع بنتائج الانتخابات ومحضرها للإدارة المشرفة على الجمعيات العلمية تمهيدًا للمصادقة عليه، وبدء أعمال المجلس الجديد بشكل رسمي، واستلام كافة المهام والعهد.

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يشار إلى أن أعضاء مجلس الإدارة الجدد اختاروا الأستاذ الدكتور عبدالرحمن النامي رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور عبدالله الجريفاني نائبًا له، فيما تم احتيار الأستاذ عبدالله العبدلي أمينًا للمال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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