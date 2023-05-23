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مطلب بوقف عرض الأفلام الوافدة: تخلق رموزًا إجرامية

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الرياض - محمد الوسيري - طالب عبدالرحمن القراش، عضو برنامج الأمان الأسري الوطني، بوقف عرض الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام على المنصات ، مشيرًا إلى أنها تصنع رموزًا من المجرمين.

الرقيب الذاتي

وأضاف القراش، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية: إحياء الرقيب الذاتي داخل أطفالنا وشبابنا أهم عامل لحمايتهم من الإدمان.

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رموز فنية

وتابع: للأسف هناك مسلسلات وأفلام تخلق رموزًا فنية إجرامية وتبرر لهم ما يفعلون، وتدعو المشاهد للتعاطف معهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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