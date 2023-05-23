شكرا لقرائتكم جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل رحلة حجاج باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، أولى رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية باكستان الإسلامية، حيث أنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

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وكانت “الجوازات” أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

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وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.