شكرا لقرائتكم التماس كهربائي ينقل طالب إلى المستشفى في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، رجاء العطـاس، أن الإدارة تابعت ما تعرض لـه أحـد طلابها ظهر أمس الأربعـاء، بعـد بلاغ مكتـب التعليـم بإصابته بالتمـاس كهربائـي أثناء اليوم الدراسـي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليـم بأبو عريش، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الطالب يتلقى الرعاية اللازمة

وبيـن المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت إلى الاطمئنان على حالة الطالب الصحية، سائلين الله له الشفاء العاجل.

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تحقيق في ملابسات الحادث

ووجه المدير العام للتعليم بالمنطقة بالتحقيق في ملابسـات الحادثة وأسبابها وبشكل عاجـل، والرفع له بنتائـج التحقيق والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلفة التي باشرت أعمالها.