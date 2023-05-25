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أمانة الرياض تطرحُ فرصًا استثمارية في مختلف المجالات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنَت أمانة منطقة الرياض طرحَ أكثر من 40 فرصة استثمارية جديدة للربع الثاني من عام 2023م، تشمل مختلف المجالات.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية والرياضية وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى جذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة.

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وبيَّنَت أن هذه القرص تأتي في إطار جهودها لتمكين القطاع الخاص للإسهام في تطوير المدينة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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