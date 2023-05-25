شكرا لقرائتكم مشاهد لجريان سيل طيب مع وادي قرن شمال الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول طيب مع وادي قرن بالسيل الكبير شمال محافظة الطائف بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلال الساعات القليلة الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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