شكرا لقرائتكم اليوم.. آخر موعد للاعتراض على حركة النقل الخارجي والنتائج الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس، 5 من ذي القعدة 1444هـ فترة استقبال الاعتراضات على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين.

الاعتراض على حركة النقل الخارجي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين، وبدء استقبال طلبات الاعتراضات حول نتائج حركة النقل الخارجي إلكترونيًا، من خلال منصة “نظام نور”.

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وبدأ تقديم الاعتراضات على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين يوم الأحد الماضي، على أن يستمر لمدة 5 أيام، وينتهي اليوم الخميس.

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إعلان نتائج حركة النقل الخارجي

يأتي ذلك فيما تستعد الوزارة يوم الأحد القادم لاعتماد نتائج الحركة رسمياً التي ستبلّغ بها إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

كما تتأهب الإدارات التعليمية لإجراء حركة النقل الداخلي وفقاً لنتائج الحركة الخارجية وذلك اعتباراً من نهاية شهر ذي القعدة الجاري، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1445هـ وسد العجز في التخصصات الدراسية قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد.