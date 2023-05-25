شكرا لقرائتكم ريانة برناوي تكشف عن شيء لم يفارقها على الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية، لحظة وصولها إلى محطة الفضاء الدولية، عن هدية غالية تلقتها من جدتها لم تفارقها على الفضاء.

أقراط جدتها

وأعلنت الشابة السعودية ريانة، البالغة من العمر 34 عامًا، وهي باحثة في العلوم الطبية الحيوية، أنها حلّقت إلى العالم الآخر بأقراط جدتها.

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وذكرت ريانة اسم جدتها للمرة الثانية، كواحدة من سعوديين اثنين ضمن طاقم مهمة أكسيوم-2 الفضائية الخاصة، والتي حملها صاروخ سبيس إكس فالكون-9 إلى الفضاء من الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي.

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ريانة عبر تويتر

لتكون هذه المرة الثانية التي تشير فيها الشابة إلى علاقتها القوية بجدتها والتي تعني لها الكثير، حيث ذكرت سابقاً أنها أول من أخبرته عن خبر اختيارها للتجربة، رغم أنها كانت في الرياض بينما كانت الجدة في مدينة جدة السعودية.

إلى ذلك، حصدت الصورة التي نشرتها رائدة الفضاء عشرات اللايكات عبر توتير، وسط تمنيات المعلقين لها بعودة سالمة إلى وطنها.

مهمة فريق الفضاء السعودي

يشار إلى أنه وأثناء مهمة برناوي التي تستغرق 10 أيام في محطة الفضاء الدولية، تخطط الشابة لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.

وتأمل أن تكون مصدر إلهام لنساء من كل الخلفيات في منطقة الشرق الأوسط.

رسالة ريانة برناوي

كما من المقرر أن يجري طاقم الرحلة أكثر من 20 تجربة علمية وتكنولوجية، بما في ذلك دراسة تأثيرات الفضاء على الصحة البشرية، فضلاً عن تكنولوجيا الاستمطار.

وكانت برناوي قالت حين وصولها: “إلى الناس من حول العالم: المستقبل مشرق للغاية. أودّ أن تحلموا كثيرا، وأن تؤمنوا بأنفسكم، وأن تؤمنوا بالإنسانية”.

مهمة أكسيوم 2

وبرفقة برناوي على متن مهمة أكسيوم-2، علي القرني، الذي يعدّ ثاني رجل سعوديّ يرتاد الفضاء، فضلاً عن أمريكيين اثنين هما بيغي ويتسون، وجون شوفنر.

يذكر أن الطاقم كان انطلق إلى الفضاء في داخل مركبة دراغون الفضائية من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية في تمام الساعة 21:37 بتوقيت غرينيتش يوم الأحد الماضي.