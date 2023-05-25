شكرا لقرائتكم وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقاً في ولاية كانساس الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توفيت المبتعثة السعودية أثير آل خلبان غرقاً في ولاية كانساس الأمريكية، وذلك بعد سقوطها من جرف صخري في حديقة غلاسير الوطنية.

وكان مسؤولو الحديقة الجليدية قد قالوا إن امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً سقطت من جرف صخري مما أدى إلى وفاتها.

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نعي المبتعثة أثير آل خلبان

من جهته نشر عبد الله خلبان، ابن عم أثير، نعياً على حسابه الرسمي في “تويتر” فقال: “‏إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت بنت ابن عمي أثير بنت عبدالرحمن بن سالم بن خلبان، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والسكينة، وأن يرحمها رحمة الأبرار الله يرحم غربتها ويؤنس وحشتها”.

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جامعة تبوك تواسي أسرتها

من جهتها، أعلنت جامعة جازان وفاة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان، التي وافاها الأجل بمقر بعثتها.

ونشر حساب المتحدث الرسمي لجامعة جازان عبر تويتر، عزاء رئيس الجامعة حيث كتب: “يتقدم رئيس جامعة جازان مرعي القحطاني ومنسوبو الجامعة بخالص عزائهم وصادق مواساتهم لأسرة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان، التي وافاها الأجل بمقر بعثتها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان”.