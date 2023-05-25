شكرا لقرائتكم إحباط تهريب 4.5 كجم كوكايين مخبأة في إرساليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، إحباط محاولتي تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

إحباط محاولة تهريب كوكايين

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه تم إحباط محاولتي تهريب أكثر من 4.5 كيلوجرام من مادة “الكوكايين”، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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