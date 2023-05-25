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إحباط تهريب 4.5 كجم كوكايين مخبأة في إرساليات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، إحباط محاولتي تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

إحباط محاولة تهريب كوكايين

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه تم إحباط محاولتي تهريب أكثر من 4.5 كيلوجرام من مادة “الكوكايين”، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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