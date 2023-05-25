شكرا لقرائتكم حديقة غلاسير الأمريكية تكشف تفاصيل وفاة المبتعثة السعودية آثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت حديقة غلاسير الوطنية، في بيان لها اليوم الخميس، أسباب وفاة المبتعثة السعودية أثير آل خلبان غرقاً في ولاية كانساس الأمريكية.

بيان الحديقة

وتوفيت المبتعثة السعودية أثير آل خلبان بعد سقوطها في نهر في حديقة جلاسير الوطنية في مونتانا، وفقًا لبيان نشرته مجلة “people”.

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وأكد بيان صادر عن دائرة المتنزهات الوطنية، أن الضحية، البالغة من العمر 28 عامًا ، سقطت من فوق منحدر صخري في أفالانش كريك، وانجرفت في واد بعد ظهر يوم الاثنين الماضي.

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تفاصيل الحادث

واكتشف المارة جثة آثير تحت جسر مائي، وعلى الفور قاموا بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي والاتصال بالإسعاف، إلا أن الضحية ماتت في مكان الحادث.

ووفقًا للبيان الصادر عن Glacier National Park ، نقل حراس الحديقة جثة المتوفاة إلى ممشى الحديقة لإجراء المزيد من الترتيبات ومحاولة الوصول لأسرتها.

تكرار الحادث

وأضافت جلاسير ناشيونال بارك: “يود موظفو غلاسسير بارك أن يشكروا مكتب شرطة مقاطعة فلاتهيد، على دعمهم، كما يودون شكر المارة على مساعدتهم”. وقدمت الحديقة أعمق تعازيها لعائلة وأصدقاء المبتعثة السعودية، في أعقاب الحادث المأساوي.

ويأتي هذا الحادث، بعد وفاة ثلاثة أشخاص في الحديقة نفسها خلال أسبوع واحد في يوليو الماضي. وكان من بين الضحايا رجلاً يبلغ من العمر 79 عامًا من فلوريدا سقط في وولف ماونتن، وفُقد متسلقين اثنين، وكلاهما يبلغ من العمر 67 عامًا.

نعي المبتعثة أثير آل خلبان

من جهته نشر عبد الله خلبان، ابن عم أثير، نعياً على حسابه الرسمي في “تويتر” فقال: “‏إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت بنت ابن عمي أثير بنت عبدالرحمن بن سالم بن خلبان، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والسكينة، وأن يرحمها رحمة الأبرار الله يرحم غربتها ويؤنس وحشتها”.