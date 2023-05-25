شكرا لقرائتكم ذوو الإعاقة بمركز التأهيل الشامل للإناث بجدة يزورون منطقة “سيتي ووك” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نظمت إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 زيارة لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بمركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة جدة لمنطقة “سيتي ووك”، أحد أهم وأكبر مناطق التقويم، وذلك في إطار المسؤولية والمجتمعية للتقويم.

وقام الزوار من ذوي الإعاقة بجولة في العديد من المناطق الترفيهية العشر التي تضمها “سيتي ووك”؛ للتعرف على الخدمات المتكاملة والخيارات المتعددة التي توفرها، والعروض والفعاليات والتجارب الحية والمغامرات والألعاب المتنوعة، والاستمتاع بتجربة عدد من الأنشطة والبرامج والألعاب التفاعلية التي تتناسب مع إعاقاتهم.

قد يهمّك أيضاً

وتقدم إدارة تقويم فعاليات جدة عدداً من الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة من زوار مناطق التقويم ومنها “سيتي ووك”؛ لتوفير أفضل تجربة ترفيهية لهم ضمن بيئة آمنة للاستمتاع بالفعاليات، وتسهيل عملية تنقلهم بكل يسر داخل مناطق الفعاليات من خلال الكراسي المتحركة والكهربائية وعربات الغولف، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالعروض المقدمة والتجارب الجديدة، وتهيئة الممرات والمسارات الخاصة لهم في كل منطقة، كما خصصت لهم مواقف مجانية خاصة في مناطق الفعاليات، مع توفير مترجمين للغة الإشارة ومرشدين للمكفوفين.