شكرا لقرائتكم مساعي الخيرية تناقش الخطة التشغيلية وتعلن افتتاح بنك الأفكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سعدت جمعية مساعي الخيرية بنجاح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية -الثامن- يوم أمس الأربعاء الموافق 24/5/2023 م برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.لولوة الواصل وبحضور أعضاء الجمعية واكتمال نصف النصاب.

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وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع هامة من بينها التقرير السنوي والقوائم المالية للعام ٢٠٢٢م، وتم التركيز على النتائج المالية ومخرجات الجمعية والأداء العام خلال هذه الفترة.

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كما تمت مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية المقررة لعام ٢٠٢٣م ، وتم الخروج بتوصيات منها: أهمية المحافظة على الاستقرار المالي وتطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها والمجتمع بشكل عام.

افتتاح بنك الأفكار

ومن أبرز الأحداث التي تم الإعلان عنها في الاجتماع هو افتتاح بنك الأفكار، والذي يهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار وتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية عن طريق مشاركة الأعضاء والموظفات في تقديم الأفكار والمقترحات.

قصص نجاح وتميز

واختتم الاجتماع بالمعرض المصاحب الذي يضم قصص نجاح جمعية مساعي الخيرية والأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والذي يهدف إلى تشجيع وتحفيز الأعضاء والموظفات على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وفي نهاية الاجتماع، أعربت رئيسة مجلس الإدارة عن شكرها وتقديرها لجميع الأعضاء على حضورهم ومساهمتهم في نجاح الجمعية، وأكدت على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين الأعضاء والموظفات لتحقيق أهداف الجمعية وتطوير خدماتها وبرامجها لصالح المجتمع.

ويعتبر هذا الاجتماع إحدى الفعاليات المهمة التي تساهم في توطيد العلاقات بين أعضاء الجمعية وتحفيزهم على المشاركة والمساهمة في تحقيق رؤية وأهداف الجمعية.