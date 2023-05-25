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بندر الخريف: دراسة لتأسيس مدينة صناعية في العراق

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الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الصناعة، بندر الخريف، وجود محادثات بخصوص إنشاء منطقة صناعية في العراق مخصصة للمصنعين السعوديين.

وأضاف الخريف في مقابلة مع قناة “العربية” على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يهدف لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، أنه توجد مبادرات جديدة مع الجانب العراقي تتعلق بقطاعي الصناعة والتعدين.

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وأشار الحريف إلى توقيع 3 اتفاقيات مع 3 بنوك لتمويل الصادرات والواردات مع العراق.

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وانطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي في جدة، اليوم الخميس، والذي ينظمه اتحاد الغرف ، بمشاركة أكثر من 300 شركة، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد تميم، ووزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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