شكرا لقرائتكم بندر الخريف: دراسة لتأسيس مدينة صناعية في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الصناعة، بندر الخريف، وجود محادثات بخصوص إنشاء منطقة صناعية في العراق مخصصة للمصنعين السعوديين.

وأضاف الخريف في مقابلة مع قناة “العربية” على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يهدف لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، أنه توجد مبادرات جديدة مع الجانب العراقي تتعلق بقطاعي الصناعة والتعدين.

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مجلس التنسيق السعودي العراقي

وأشار الحريف إلى توقيع 3 اتفاقيات مع 3 بنوك لتمويل الصادرات والواردات مع العراق.

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وانطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي في جدة، اليوم الخميس، والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة أكثر من 300 شركة، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد تميم، ووزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.