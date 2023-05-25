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بدء آخر إجازة مطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث

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الرياض - محمد الوسيري - يبدأ الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات، مع نهاية دوام اليوم الخميس، آخر إجازة مطولة لهم في الفصل الدراسي الثالث من العام 1444هـ، والتي تستمر لمدة 4 أيام.

وذكرت وزارة التعليم، في التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث من عام 1444هـ، أن آخر إجازة مطولة في هذا الفصل تكون يومي الأحد والاثنين، حيث تدخل معها الإجازة الاعتيادية (الجمعة والسبت)، على أن يعود الطلاب إلى دوامهم الطبيعي يوم الثلاثاء المقبل.

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بداية الاختبارات

ومن المقرر أن يستمر الطلاب في الذهاب للمدارس حتى بداية اختبارات الفصل الدراسي الثالث يوم 29-11-1444.

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وبشأن إجازة الفصل الدراسي الثالث فستبدأ يوم 4-12-1444هـ الموافق 22 يونيو 2023.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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