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مشاهد لتدفق السيول بروضة الهضب بشرق رنية

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول بروضة الهضب شرق رنية التابعة لمكة المكرمة، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر الفيديو المتداول، جريان السيول في روضة الهضب بسبب الأمطار الغزيرة، ما رسم لوحة طبيعية جميلة بالمنطقة.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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