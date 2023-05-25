شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تغلق 6 منشآت مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 47 مخالفة خلال 4381 زيارة تفتيشية نفذتها في شهر أبريل من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.

وأوضحت “الهيئة”، أنها نفّذت (3034) زيارة لمنشآت غذائية، و(151) لمنشآت المبيدات والأعلاف، و(1184) لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و(12) زيارة ميدانية لدعم التفتيش، و(590) جولة رصد وتقصي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.

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إغلاق منشآت

وبيّنت أنها أغلقت (6) منشآت لعدم حصولها على ترخيص ولوجود مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، وأتلفت (24.034) كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ (36.626) إرسالية، تم رفض (364) منها.

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وأكدت أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.