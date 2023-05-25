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القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة للعراق

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الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير التجارة ماجد القصبي، أن مصلحة السعودية أن نكون نحن والعراق سويًا، فنحن البلدان من نفس الدم واللغة والجيرة والتاريخ والدين.

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، أضاف القصبي خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي “مصلحتنا أن نكون سويًا وإن شاء الله مهنية هالروح وبمشاركتهم المسيرة تكون الأفضل”.

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رهن إشارة للعراق

وأكد أنه من المتوقع الإعلان عن المنطقة اللوجستية في منفذ “جديدة عرعر” نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق بلغ مليار و500 مليون دولار.

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وأشار القصبي إلى أن جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها وخدماتها وإجراءاتها “رهن إشارة” للعراق، فهذه البلاد تحتاج إلى دعم المعرفة أكثر من الدعم المالي.

 

وعقدت اليوم في جدة الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي بمشاركة الوزراء من الجانبين، مؤكدين متانة العلاقات الأخوية بين الرياض وبغداد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية تجسيدًا لرؤية البلدين والشعبين الشقيقين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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