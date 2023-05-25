شكرا لقرائتكم الضغط وعدم التوازن أعراض بعد عودة رواد الفضاء للأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور محمد باعشن أستاذ التقنية الحيوية في قسم الأحياء بجامعة جدة أن رواد الفضاء بعد عودتهم من رحلتهم الفضائية قد يعانون من عدم القدرة على المشي لفترة بسبب تأثر الجهاز الدوري.

أعراض بارزة

وقال باعشن خلال مداخلته في “برنامج اليوم” إن الأعراض التي من الممكن أن يتعرض لها رواد الفضاء هي ارتفاع ضغط الدم، والتأثير على الجمجمة بسبب ضغط الهواء والتهاب الجهاز المناعي، بالإضافة إلى ضعف الجهاز الدوري، والالتهابات العشوائية.

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وأضاف أن رواد الفضاء عندما يصلون إلى الأرض قد يعانون من فقد توازنهم وضعف القدرة على المشي، بسبب تغير البيئات واختلاف الجاذبية.

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إنجاز سعودي

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني وصلا اليوم الاثنين إلى محطة الفضاء الدولية في إنجاز سعودي، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا، عقب التحامها بالمحطة بنجاح.

ورحب أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية برائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” لحظة دخولهما المحطة.