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الإعلان عن المنطقة اللوجستية بمنفذ جديدة عرعر نوفمبر المقبل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع الإعلان عن المنطقة اللوجستية في منفذ جديدة عرعر نوفمبر المقبل.

وقال القصبي، خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي، إن مجلس الأعمال تقدم باقتراح تأسيس منطقة اقتصادية خاصة على الحدود العراقية عند منفذ جديدة عرعر، وبعد دراسته أثبت جدواه وعقب موافقة بغداد تم إعداد دراسة كاملة لها.

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وأشار وزير التجارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ مليار و500 مليون دولار.

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تأسيس سكة حديد

وكشف عن اقتراح سعودي لتأسيس خط سكك حديد من البحر الأحمر إلى العراق، حيث جارِ دراسته حاليًا من قبل وزارة النقل.

وأكد وزير التجارة، أن مصلحة السعودية أن نكون نحن والعراق سويًا، فنحن البلدان من نفس الدم واللغة والجيرة والتاريخ والدين.

وأضاف القصبي “مصلحتنا أن نكون سويًا وإن شاء الله مهنية هالروح وبمشاركتهم المسيرة تكون الأفضل”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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