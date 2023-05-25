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أرامكو تساهم في تطوير أحد حقول الغاز بالعراق

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم الاتفاق على مساهمة شركة “أرامكو” في تطوير أحد حقول الغاز في العراق.

وأوضح عبد الغني، في لقاء مع قناة “العربية” على هامش اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، أنه يتم العمل على استثمار وتطوير عدد من الحقول في المناطق الشرقية والغربية والتي تتضمن كميات كبيرة من الغاز.

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حقل عكاز

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مساهمة أرامكو السعودية في تطوير حقل عكاز للغاز بالأنبار، وذلك لإنتاج أكثر من 400 مليون متر مكعب من الغاز.

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وأضاف وزير النفط العراقي، أن العراق يأمل في مشاركة الشركات السعودية لتطوير هذه الحقول وإنتاج الغاز المطلوب لتوليد الطاقة.

وعقدت اليوم في جدة الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي بمشاركة الوزراء من الجانبين، مؤكدين متانة العلاقات الأخوية بين الرياض وبغداد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية تجسيدًا لرؤية البلدين والشعبين الشقيقين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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