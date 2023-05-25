شكرا لقرائتكم أرامكو تساهم في تطوير أحد حقول الغاز بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم الاتفاق على مساهمة شركة “أرامكو” السعودية في تطوير أحد حقول الغاز في العراق.

وأوضح عبد الغني، في لقاء مع قناة “العربية” على هامش اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، أنه يتم العمل على استثمار وتطوير عدد من الحقول في المناطق الشرقية والغربية والتي تتضمن كميات كبيرة من الغاز.

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حقل عكاز

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مساهمة أرامكو السعودية في تطوير حقل عكاز للغاز بالأنبار، وذلك لإنتاج أكثر من 400 مليون متر مكعب من الغاز.

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وأضاف وزير النفط العراقي، أن العراق يأمل في مشاركة الشركات السعودية لتطوير هذه الحقول وإنتاج الغاز المطلوب لتوليد الطاقة.

وعقدت اليوم في جدة الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي بمشاركة الوزراء من الجانبين، مؤكدين متانة العلاقات الأخوية بين الرياض وبغداد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية تجسيدًا لرؤية البلدين والشعبين الشقيقين.