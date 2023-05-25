شكرا لقرائتكم رادارات الأرصاد ترصد أمطارًا غزيرة على 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت صور رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة (ميسان، الطائف).

كما تتواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة مع رياح هابطة على بعض أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة، ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.

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تكاثر للسحب

فيما قال مركز طقس العرب أن كلاً من مرتفعات عسير والباحة تتأثر في هذه الأثناء بأحوال جوية غير مستقرة، وتكاثر للسحب الركامية الرعدية وتساقط للأمطار.

ولا يُستبعد خلال الساعات القليلة القادمة أن تشتد كثافة السحب وتزداد شدة الهطولات المطرية، تكون مترافقة بزخات من البرد في بعض المناطق.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.