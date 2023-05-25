شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 51.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11184.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: الخدمات الأرضية، وأسمنت القصيم، وجبل عمر، وأسيج، والآمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإعادة السعودية، وبوبا العربية، وشركة الاتصالات السعودية، والرياض، والإستثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.45% و4.82%.

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فيما كانت أسهم شركات: أرمريكانا، وجبل عمر، ودار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: جبل عمر، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 112.84 نقطة ليقفل عند مستوى 21079.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 160 ألف سهم.