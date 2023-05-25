شكرا لقرائتكم بدء عرض مسرحية حتى لا يطير الدكان الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روجت الهيئة العامة للترفيه، للعرض المسرحي “حتى لا يطير الدكان”، والمقرر بدء عرضه يوم الأربعاء المقبل بمدينة حائل في النادي الأدبي الثقافي، وذلك ضمن فعاليات جولة المملكة المرتقب انطلاقها اليوم الخميس.

أجواء مليئة بالضحك

ونشرت هيئة الترفيه بوستر المسرحية على حسابها بموقع “تويتر”، وعلقت بالقول “أجواء مليئة بالضحك مع الفنان أكرم حسني ومجموعة من نجوم المسرح في مسرحية حتى لا يطير الدكان”.

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ومن المقرر أن يبدأ عرض المسرحية من يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري وحتى الجمعة الموافق 2 يونيو المقبل، من الساعة 9 مساءً وحتى 12صباحًا.

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ويمكن الحجز عبر الرابط (

أجواء مليئة بالضحك مع الفنان أكرم حسني و مجموعة من نجوم المسرح في مسرحية “حتى لا يطير الدكان” 💫😍



من 31 مايو -2 يونيو

📍 حائل



احجز الآن :https://t.co/9pqoaLs6vQ

⁧#جولة_المملكة pic.twitter.com/36cAMlyKqU — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) May 25, 2023

أحداث المسرحية

) على موقع عيشها، بأسعار تبدأ من 85 ريال، ولا يسمح باصطحاب الأطفال.

وتدور أحداث مسرحية “حتى لا يطير الدكان حول “قمر الدين” الذي ورث عن والده محل أدوات كهربائية، ويقع في حب زبدة التي يتنافس عليها الجميع، ويقف الثري رجب طيوبة عائقًا بينهما.

وهي من قصة وإنتاج أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا، وبطولة أكرم حسني، أيتن عامر، بيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وإسماعيل فرغلي.

جولة المملكة

وتنطلق فعاليات جولة المملكة في 16 مدينة هي “الحدود الشمالية، حفر الباطن، تبوك، حائل، الدمام، القصيم، الأحساء، الرياض، الخرج، وادي الدواسر، جدة، الطائف، النماص، الباحة، أبها”.

وتضم فعالياتها نجومًا سعوديين وعربًا، إضافة إلى عدد من شباب السعودية، حيث يشاركون في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع المناطق، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية، وفقًا لـ”العربية”.