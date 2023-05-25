اخبار السعوديه

بدء عرض مسرحية حتى لا يطير الدكان الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم بدء عرض مسرحية حتى لا يطير الدكان الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روجت الهيئة العامة للترفيه، للعرض المسرحي “حتى لا يطير الدكان”، والمقرر بدء عرضه يوم الأربعاء المقبل بمدينة حائل في النادي الأدبي الثقافي، وذلك ضمن فعاليات جولة المملكة المرتقب انطلاقها اليوم الخميس.

أجواء مليئة بالضحك

ونشرت هيئة الترفيه بوستر المسرحية على حسابها بموقع “تويتر”، وعلقت بالقول “أجواء مليئة بالضحك مع الفنان أكرم حسني ومجموعة من نجوم المسرح في مسرحية حتى لا يطير الدكان”.

قد يهمّك أيضاً

مدى صحة وسلامة الأغذية في الفنادق وصالات الأفراح

ومن المقرر أن يبدأ عرض المسرحية من يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري وحتى الجمعة الموافق 2 يونيو المقبل، من الساعة 9 مساءً وحتى 12صباحًا.

قد يهمّك أيضاً

تشكيل مباراة برايتون ضد مان سيتي
تأثر ريانة برناوي وعلي القرني خلال تتويجهما بشعار رائد الفضاء

ويمكن الحجز عبر الرابط (

) على موقع عيشها، بأسعار تبدأ من 85 ريال، ولا يسمح باصطحاب الأطفال.

أحداث المسرحية

وتدور أحداث مسرحية “حتى لا يطير الدكان حول “قمر الدين” الذي ورث عن والده محل أدوات كهربائية، ويقع في حب زبدة التي يتنافس عليها الجميع، ويقف الثري رجب طيوبة عائقًا بينهما.

وهي من قصة وإنتاج أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا، وبطولة أكرم حسني، أيتن عامر، بيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وإسماعيل فرغلي.

جولة المملكة

وتنطلق فعاليات جولة المملكة في 16 مدينة هي “الحدود الشمالية، حفر الباطن، تبوك، حائل، الدمام، القصيم، الأحساء، الرياض، الخرج، وادي الدواسر، جدة، الطائف، النماص، الباحة، أبها”.

وتضم فعالياتها نجومًا سعوديين وعربًا، إضافة إلى عدد من شباب ، حيث يشاركون في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع المناطق، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية، وفقًا لـ”العربية”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا