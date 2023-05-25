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شكرا لقرائتكم 6 إرشادات للحجاج عند استلام حقائبهم من المطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قدمت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من الإرشادات للحجاج عند استلام الحقائب من المطار ، وذلك حفاظًا على سلامتهم.
ونشرت وزارة الحج عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح 6 إرشادات ينبغي للحاج اتباعها عند استلام الحقائب من المطار.
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الإرشادات
1ـ تجنب حمل الأمتعة الثقيلة .
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2 – اطلب المساعدة لحمل حقائبك.
3 تجنب لمس حقائب الآخرين.
4ـ استخدم العربات المخصصة للحقائب.
5ـ تجنب الازدحام حول السير .
6ـ انتبه للآخرين من حولك.