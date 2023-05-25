شكرا لقرائتكم 6 إرشادات للحجاج عند استلام حقائبهم من المطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من الإرشادات للحجاج عند استلام الحقائب من المطار ، وذلك حفاظًا على سلامتهم. ونشرت وزارة الحج عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح 6 إرشادات ينبغي للحاج اتباعها عند استلام الحقائب من المطار. قد يهمّك أيضاً الإرشادات 1ـ تجنب حمل الأمتعة الثقيلة . قد يهمّك أيضاً 2 – اطلب المساعدة لحمل حقائبك. 3 تجنب لمس حقائب الآخرين. 4ـ استخدم العربات المخصصة للحقائب. 5ـ تجنب الازدحام حول السير . 6ـ انتبه للآخرين من حولك.