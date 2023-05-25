شكرا لقرائتكم إنشاء نيابات السياحة في المطارات لتحقيق العدالة الناجزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء “نيابة السياحة” في المقر الرئيس للنيابة العامة، والنيابات التابعة لها في المطارات الدولية والإقليمية في المملكة بمسمى “نيابات السياحة”.

هدف هذه النيابات

وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد أعداد السياح والزوار للمملكة، ورغبة من النيابة العامة في إنهاء إجراءات قضاياهم في المنافذ الجوية خلال وقت قصير وفق النظام ومبادىء العدالة الناجزة بما يتوافق مع مستهدفات السياحة، وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضية وفق النظام وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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جدير بالذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة، ولديها كادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تمتع السائحين بحقوقهم والضمانات المقررة لهم.