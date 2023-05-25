شكرا لقرائتكم التشتت في القيادة لحظة والعواقب وخيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت الإدارة العامة للمرور التحذير من خطر استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة، من أجل السلامة.

ونشرت إدارة المرور مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، تحذر فيه من التشتت خلال استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث، مؤكدة أن “التشتت لحظة والعاقبة عمر”.

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تأجيل الرسائل والمكالمات

وفي وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بضرورة تأجيل إجراء الرسائل والمكالمات، من أجل قيادة آمنة والوصول إلى الوجهة بسلام.