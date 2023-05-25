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التشتت في القيادة لحظة والعواقب وخيمة

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الرياض - محمد الوسيري - أعادت الإدارة العامة للمرور التحذير من خطر استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة، من أجل السلامة.

ونشرت إدارة المرور مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، تحذر فيه من التشتت خلال استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث، مؤكدة أن “التشتت لحظة والعاقبة عمر”.

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تأجيل الرسائل والمكالمات

وفي وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بضرورة تأجيل إجراء الرسائل والمكالمات، من أجل قيادة آمنة والوصول إلى الوجهة بسلام.

 وتساءلت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” بالقول “ما جدوى أن تصل رسالتك ولا تصل أنت!”.

وأوضحت أن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، وتقليل نسبة الحوادث.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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