شكرا لقرائتكم نجوم المصارعة الحرة WWE يستمتعون بتجارب مميزة في سيتي ووك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار عدد من نجوم المصارعة الحرة المشاركون في ليلة الأبطال بجدة “سوبردوم”، منطقة “سيتي ووك” إحدى أبرز مناطق تقويم فعاليات جدة 2023، التي تشهد إقامة عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة، وكذلك التجارب الشيقة والثرية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والسياح في مدينة جدة.

جولة بسيتي ووك

واطلع أبطال WWE على أبرز فعاليات المنطقة، وقاموا بجولة في العديد من المناطق السياحية والترفيهية والتجارية والفعاليات التي تضمها “سيتي ووك”، ومنها؛ كرنفال بأجواءها المليئة بالإثارة والحماس، ومنطقة جدة لايف، وكذلك منطقة الأنمي ذات الطابع الياباني التقليدي.

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تجارب ترفيهية مميزة

واستمتع نجوم المصارعة الحرة بالفعاليات والبرامج الترفيهية المتنوعة في المنطقة، وقاموا بالمشاركة في عدد من التجارب الترفيهية التفاعلية والألعاب والأنشطة المختلفة، إلى جانب تناول وجبة العشاء في أحد المطاعم الشهيرة المتواجدة في المنطقة.

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وتعد منطقة “سيتي ووك” أحد أهم وأضخم مناطق تقويم فعاليات جدة، حيث تضم 10 مناطق ترفيهية متنوعة، تقدم العديد من العروض والفعاليات والتجارب الحية والمغامرات والألعاب المتنوعة، ضمن باقة مميزة من الخدمات المتكاملة من المحلات والمطاعم.