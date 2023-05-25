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الإطاحة بـ7 مخالفين لاستغلالهم الرواسب بمكة

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الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 7 مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 4 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 3 مواطنين ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسيتين الأفغانية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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