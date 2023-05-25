شكرا لقرائتكم السعودية تعيش صيفًا طويلًا خلال هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن فصل الصيف لهذا العام سيكون أطول على غير عادته، وهذا أمر طبيعي ومعتاد.

وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إنه يحدث أحيانًا في بعض السنين أن يكون الخط المناخي يتزحزح عن المعتاد، بمعنى أن فصل الصيف أو الشتاء يتقدم أو يتأخر وهذا أمر طبيعي ومعتاد ويحدث على مدار سنوات متقاربة.

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سبب طول الصيف

وأضاف أن هذا يحدث الآن، ففصل الشتاء انتهى وولى والسعودية تعيش الآن في أول فصل الصيف، لكن أثار الشتاء تنتاب السعودية من وقت لآخر خاصة على المناطق الشمالية.

وأرجع السبب في ارتفاع حمو المحيط في بعض السنين مع انخفاض درجات الحرارة على الأقطاب، فيؤثر ذلك على تقدم وتأخر الفصول والمواسم، مشيرًا إلى أن فصل الصيف سيكون لهذا العام طويلًا على غير عادته.

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ولفت إلى أن موسم الوسم سيدخل السعودية والصيف مازال في أشده، موضحًا أن فصل الصيف سيبدأ مع كنة ثريا وينتهي بموسم مرخيات القلايد.