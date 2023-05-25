اخبار السعوديه

أمطار متوسطة على الرياض غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض غدًا، تشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط.

كما تشمل حسب توقعات المركز رماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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