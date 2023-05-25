شكرا لقرائتكم أمطار متوسطة على الرياض غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض غدًا، تشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط.

كما تشمل حسب توقعات المركز رماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء.

قد يهمّك أيضاً

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

قد يهمّك أيضاً

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.