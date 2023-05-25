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سفارة السعودية في الفلبين تحذر المواطنين من إعصار ماوار

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الرياض - محمد الوسيري - أهابت السفارة السعودية في الفلبين، المواطنين المتواجدين هناك، بأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن العاصفة الاستوائية “إعصار ماوار Mawar”.

وأضافت السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر” أن العاصفة من المحتمل أن تصل الفلبين مساء اليوم أو صباح السبت، داعية إلى التواصل معها في حالة الطوارئ عبر الأرقام الواردة في الإنفوجراف التالي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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