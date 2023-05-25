شكرا لقرائتكم سفارة السعودية في الفلبين تحذر المواطنين من إعصار ماوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أهابت السفارة السعودية في الفلبين، المواطنين المتواجدين هناك، بأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن العاصفة الاستوائية “إعصار ماوار Mawar”.

وأضافت السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر” أن العاصفة من المحتمل أن تصل الفلبين مساء اليوم أو صباح السبت، داعية إلى التواصل معها في حالة الطوارئ عبر الأرقام الواردة في الإنفوجراف التالي.

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