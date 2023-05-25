شكرا لقرائتكم مطالب بإرسال نسخ إلكترونية من الفواتير للعملاء بدلاً من الورقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كانت خطوة إطلاق الفواتير الإلكترونية من الخطوات المهمة في السعودية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي واتساقًا من التوجه نحو الحكمة الإلكترونية والتي تهدف إليها رؤية السعودية 2030.

وأكد صانع المحتوى التقني سالم الدلبحي، أن إرسال نسخ إلكترونية من فواتير الشراء فكرة جميلة وعملية لسهولة حفظها والرجوع إليها، مطالبًا جميع الشركات والمتاجر بإرسالها للعملاء عبر الواتساب أو المواقع الإلكترونية بدلًا من الورقية.

قد يهمّك أيضاً

سريعة وبدون مجهود

وتفاعل معه العديد من المغردين، الذين أكدوا أن هذا الاقتراح له مزايا، خاصة أن الخطوة تكون سريعة ولا تتكلف مجهودًا فالعميل لا يتعب في البحث عن الفاتورة وقت الشراء.

قد يهمّك أيضاً

وقال تركي: “ميزة الخدمة السرعة في الإرسال والاستلام، فلا تتعب في البحث عن الفاتورة وقت الشراء”.

وأضاف سمير “ممتاز أحسن من الفواتير اللي كل حبرها غير صحي”، فيما اقترح سالم الناصر بإرسالها عبر البريد الإلكتروني أضمن.

بينما ذكر محمد أن هذه الخدمة صعبة وتحتاج سيرفر وأجهزة وبرامج، ولفت مغرد يدعى “منطلق بعزم” “تكلفة الرسالة ليه يتحملها صاحب المتجر؟ أو حتى الزبون؟ إذا كانت المشتريات قيمتها ما تتجاوز ريالات مثلاً فهي بتكون في بعض الأحيان أعلى من صافي ربح التاجر، خصوصًا متاجر البقالات”.

اختيار المنشآت المستهدفة

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حددت في وقت سابق، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفاتورة الإلكترونية، موضحة أن المجموعة الرابعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (150 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2021م أو 2022م.

وأكدت الهيئة أنها ستشعر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 نوفمبر 2023م.

وأشارت الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.