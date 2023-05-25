شكرا لقرائتكم ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها بمنطقة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقعت جمعية ترميم عددًا من الاتفاقيات مع جهات مختلفة على هامش منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السادسة، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين.

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نقل تجربة الترميم

وكانت تلك الاتفاقيات مع شركة نسما وشركاه للمقاولات المحدودة مثلها د. سامر عبدالصمد ومثل جمعية ترميم رئيس مجلس الإدارة م. حمد الخالدي، ومع مجموعة البواني ومثلها أ. شواف الشواف، وتم توقيع مذكرة تفاهم لاستنساخ تجربة جمعية وترميم لإنشاء جمعية ترميم منطقة الرياض –نجد- مثلها م. زكريا العبدالقادر، والتي تأتي ضمن المستهدفات الإستراتيجية لنقل تجربة ترميم كبيت خبرة تخصصية.

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الدعم المعرفي والتخصصي

وتهدف لتوفير الدعم المعرفي والتخصصي واللوائح والسياسات والأدلة والإجراءات المعمول بها لدى ترميم الشرقية، لتمكين ترميم الرياض من بدء أعمالها في خدمة الأسر الأشد حاجة بمنطقة الرياض ممن تحتاج منازلهم لخدمة الترميم وفق معايير الخدمة.

وتأتي هذه الاتفاقيات بدعم ورعاية من الهيئة السعودية للمقاولين الشريك الإستراتيجي لجمعية ترميم من بداية انطلاقتها عام 2018م.