شكرا لقرائتكم مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك الرقعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع متروكة وسيارات في جمرك الرقعي، وفق الضوابط والاشتراطات، وذلك يوم 8 يوليو 2023.

استبعاد بعض السيارات

ونوهت الهيئة إلى أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات والبضائع المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

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شروط المزاد

وبحسب ما ذكرت الهيئة جاءت الشروط كما يلي:

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