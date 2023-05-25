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شكرا لقرائتكم مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك الرقعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع متروكة وسيارات في جمرك الرقعي، وفق الضوابط والاشتراطات، وذلك يوم 8 يوليو 2023.
استبعاد بعض السيارات
ونوهت الهيئة إلى أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات والبضائع المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.
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شروط المزاد
وبحسب ما ذكرت الهيئة جاءت الشروط كما يلي:
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- دفع مبلغ تأمين إلزامي 50,000 ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
- تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.
- يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.