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القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي تضمن ادعاءات غير صحيحة بالأحساء

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الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الأمن بمحافظة الأحساء على مواطن ظهر في محتوى مرئي تضمن ادعاءات غير صحيحة.

وبحسب ما ذكر الأمن العام، عبر تغريدة بموقع تويتر، تبين من إجراءات الاستدلال أنه من أصحاب السوابق.

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ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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