شكرا لقرائتكم القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي تضمن ادعاءات غير صحيحة بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الأمن بمحافظة الأحساء على مواطن ظهر في محتوى مرئي تضمن ادعاءات غير صحيحة.

وبحسب ما ذكر الأمن العام، عبر تغريدة بموقع تويتر، تبين من إجراءات الاستدلال أنه من أصحاب السوابق.

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ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.