شكرا لقرائتكم تطورات حالة الطالب المصاب بصعق كهربائي: لا يستجيب للعلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف غازي فقيه، والد الطالب الذي أصيب بصعق كهربائي داخل مدرسته في جازان، تطورات الحالة الصحية لابنه، وتفاصيل جديدة بشأن الحادثة.

وأضاف فقيه، خلال مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن ابنه ما زال في العناية المركزة بالمستشفى، ولا يستجيب للعلاج حتى الآن، سائلًا الله تعالى أن يشفيه.

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وعن تفاصيل الحادثة وسبب وقوعها، قال والد الطالب المصاب خلال مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: أصيب ابني بصعق كهربائي داخل المدرسة صباح يوم الأربعاء، وتفاجأت باتصال من ابني الثاني يخبرني أن شقيقه مصاب بإغماء وقام بنقله إلى المستشفى، وبعد ذلك تلقى مكالمة من المدرسة وأخبره معلم بما حدث. مشيرًا إلى أنه توجه إلى المستشفى على الفور.

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وأشار إلى أنه عند هطول الأمطار تغرق الصالات الرياضية، وبعدما صعق ابنه بالكهرباء لم يحاول أحد الاقتراب منه أو إنعاشه حتى حضر شقيقه ونقله إلى المستشفى وذهب معهما المشرف الطلابي.

فتح تحقيق

وكان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، رجاء العطـاس، قد أكد أن الإدارة تابعت ما تعرض لـه أحـد طلابها ظهر أمس الأربعـاء، بعـد بلاغ مكتـب التعليـم بإصابته بالتمـاس كهربائـي أثناء اليوم الدراسـي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليـم بأبو عريش، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووجه المدير العام للتعليم بالمنطقة بالتحقيق في ملابسـات الحادثة وأسبابها وبشكل عاجـل، والرفع له بنتائـج التحقيق والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلفة التي باشرت أعمالها.