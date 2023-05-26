آلية تسجيل تابعين للمطلقة في حساب المواطن

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح حساب متابعات الخليج 365، آلية إضافة المطلقة تابعين لها عبر حساب البرنامج.

أحقية تسجيل المطلقة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر مقع تويتر، حيث سألت إحدى السيدات: هل يحق للمطلقة التسجل في حساب متابعات الخليج 365 بدون إثبات استقلالية، وهل يلزم صك حضانة أو إعالة لديها اثنين أبناء؟

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بدوره، أجاب حساب البرنامج عبر خدمة المستفيدين، قائلًا: بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة- صك ولاية أو إثبات احتضان-، وفي حال وجود تابع مضاف لا يلزمها إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.

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