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شكرا لقرائتكم آلية تسجيل تابعين للمطلقة في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضح حساب متابعات الخليج 365، آلية إضافة المطلقة تابعين لها عبر حساب البرنامج.
أحقية تسجيل المطلقة
جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر مقع تويتر، حيث سألت إحدى السيدات: هل يحق للمطلقة التسجل في حساب متابعات الخليج 365 بدون إثبات استقلالية، وهل يلزم صك حضانة أو إعالة لديها اثنين أبناء؟
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بدوره، أجاب حساب البرنامج عبر خدمة المستفيدين، قائلًا: بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة- صك ولاية أو إثبات احتضان-، وفي حال وجود تابع مضاف لا يلزمها إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.
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شروط الأهلية
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.