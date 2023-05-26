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لحظة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في القبض على 4 أشخاص؛ لترويجهم مواد مخدرة.

وبين مقطع فيديو جهود رجال الأمن والبحث الجنائي خلال إعدادهم كمينًا أمنيًّا والهجوم على الأشخاص المتهمين في مقر إقامتهم.

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وبحسب ما ظهر خلال الفيديو، ضبط بحوزتهم آلاف الأقراص المخدرة، وأسلحة نارية ومبالغ مالية.

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ولفت الأمن العام إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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