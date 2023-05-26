شكرا لقرائتكم جاهزية المسجد النبوي لاستقبال المصلين في أول جمعة بعد وصول طلائع الحجيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها لاستقبال الزوار والمصلين لصلاة الجمعة.

تنسيق الجهود

وبحسب ما ذكرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، قامت جميع الإدارات التابعة للوكالة بتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة وتكثيف الأعمال وتوفير كافة الخدمات من أجل أن ينعم الزوار والمصلون بالروحانية والطمأنينة في عبادتهم.

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وحرصت الوكالة على تهيئة المسجد النبوي من خلال فرش كامل المصليات بأفضل أنواع السجاد والعناية بتكنيسه، إضافة لتنظيف وتعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه.

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أفضل الخدمات

يأتي ذلك سعيًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.