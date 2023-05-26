شكرا لقرائتكم صاحب أحد تطبيقات التوصيل: 520 ألف طلب في اليوم بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف حمود الغصن، مؤسس أحد تطبيقات التوصيل في المملكة، عدد الطلبات اليومية، مشيرًا إلى وصولها لـ520 ألف طلب عبر تطبيقات التوصيل.

520 ألف طلب

وأضاف الغصن، خلال لقائه مع برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية، أن تطبيقات التوصيل بالنسبة لحجم السوق عالٍ جدًّا، 520 ألف طلب في اليوم، خاصة بتطبيقات التوصيل فقط، بخلاف تطبيقات المطاعم.

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وأردف: أنه من المفترض حسب حجم الطلب في المملكة أن نصل إلى 4 ملايين طلب بسبب القوة الشرائية في المملكة.

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السوق السعودي

على صعيد آخر، أوضح الغصن أن تطبيقات التوصيل ساهمت في رفع جودة الحياة، وهي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أن قلة التطبيقات أحدثت فجوة في السوق، وقد يتم إعادة النظر في نماذج العمل لتطوير هذا المجال.