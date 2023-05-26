شكرا لقرائتكم مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد أعلى وأقل درجات حرارة مسجلة بالمملكة خلال اليوم، مشيرًا إلى أن مكة المكرمة سجلت الأعلى بـ43 درجة مئوية.

وأضاف المركز في مقطع فيديو عبر تويتر، أن مكة المكرمة سجلت الأعلى بـ43 درجة مئوية، فيما سجلت مدينة أبها أقل درجة 16 درجة مئوية، أما الأعلى نسبة رطوبة وصلت إلى 90% كانت في كل من أبها – الباحة – الطائف – بيشة.

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الطقس المتوقع

وعن الطقس المتوقع اليوم، لفت المركز إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

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واستطرد: استمرار توقع هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة.

سحب رعدية ممطرة

في السياق ذاته، أشار المركز إلى أن السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الحدود الشمالية وحائل وتبوك.