شكرا لقرائتكم علي القرني يتمرن بالكرة في محطة الفضاء الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو مشاهد لرائد الفضاء علي القرني في محطة الفضاء الدولية، حيث وصل بنجاح في رحلة تاريخية قبل أيام لإجراء مهمة بحثية رفقة رائدة الفضاء ريانة برناوي.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، على القرني وهو يتمرن بالكرة داخل مركبة الفضاء الدولية، في منطقة انعدام الجاذبية، وتبدو عليه مشاعر الفخر والاعتزاز.

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ترقب لتجربة الاستمطار

على صعيد آخر، قال المهتم بعلم الفضاء طارق فدعق: إن رائد الفضاء علي القرني سيجري تجربة الاستمطار.

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وأضاف خلال لقائه مع قناة الإخبارية في وقت سابق، أن تجربة الاستمطار ستكون من أهم التجارب البيئية التي سيجريها رائد الفضاء.

ولفت إلى أن من بين التجارب التي سيتم إجراؤها تجربة الطيران في منطقة انعدام الجاذبية، وتجربة أخرى متعلقة بالاحتراق.

رحلة الوصول بنجاح