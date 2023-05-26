شكرا لقرائتكم الغطاء النباتي في السعودية على رأس مباحثات مكافحة التصحر والفاو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الورشة الفنية للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتي تهدف إلى مراجعة قطاعات: (الغابات، والمراعي، والمتنزهات الوطنية، ومكافحة التصحر)، بمشاركة خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة –فاو-، وبحضور عدد من المسؤولين في المراكز والهيئات التابعة لمنظومة البيئة، والشركاء من القطاع الخاص.

قد يهمّك أيضاً

نقاشات ثرية

جرى خلال ورشة العمل عرض نتائج مراجعات أداء القطاعات التابعة للمركز، ونتائج ومخرجات عمل خبراء منظمة الفاو مع فرق العمل المتخصصة في المركز على مدار 24 شهرًا الماضية، ومناقشة القضايا ذات الأولوية، والتحسينات المطلوبة.

قد يهمّك أيضاً

وشهدت الورشة نقاشات ثرية بين المشاركين وخبراء الفاو حول موضوع الورشة، ومدى تطابق توقعات المشاركين مع أهدافها، ومستوى التقدم في تحقيق مستهدفات القطاعات المختلفة، بما يخدم أهداف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

تطوير المهارات

كما تضمنت الورشة مناقشة سبل الاستفادة من المعلومات العالمية في الاستشعار عن بعد لتحديد حالة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وحالة زحف الرمال بالمملكة، وتطوير المهارات المتعلقة بتعبئة قواعد البيانات وإنشاء التقارير الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومنهجيات الإدارة المستدامة للأرض وأهم التقنيات والممارسات الجديدة، بجانب اكتساب المعرفة في التحضير لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وتأتي الورشة ضمن جهود المركز لتطوير العمل والمراجعة الدورية لمستويات الأداء بالاستفادة من التعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة –فاو-، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق أهدافه في تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، بما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.