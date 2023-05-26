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العكة تجذب زوار مهرجان السمن الدولي في الشمالية

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الرياض - محمد الوسيري - جذب وعاء ” العكة” في فعاليات “مهرجان السمن الدولي “النسخة التجريبية “المقامة في منطقة الحدود الشمالية ، الزوار الذين عادت بهم الأدوات القديمة لزمن الآباء والأجداد، المستخدمة لحفظ الأطعمة آنذاك .

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الجلد والدبس

وقالت إحدى المشاركات التي تنتج المشغولات التراثية الجلدية ” إنها كانت في السابق تصنع “العكة” لأقاربها وجيرانها التي تعد الوسيلة الوحيدة لحفظ السمن البري” ، مشيرة إلى أنها كانت تسمى أيضا بـ “النّـحُو” وتصنع من جلد الأغنام أو الماعز بعد دبغها جيداً، ويحفظ فيها السمن والدبس، مبينة أن “العكة” تختلف في أحجامها بحسب حجم جلد الذبيحة، لافتة إلى أن طعم السمن فيها له رائحة زكية بسبب الجلد والدبس، وتحتفظ بالسمن بحالته الطبيعية فترة أطول .

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مهرجان السمن الدولي

يذكر أن فعاليات مهرجان “السمن الدولي ” تحت إشراف أمارة منطقة الحدود الشمالية وتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في ساحة الاحتفالات في عرعر ، ويستمر فعالياته حتى الاثنين القادم، في معرض السمن، والإنتاج الأسري ، والتجاري، ومعارض المشاركات الدولية لإنتاج السمن، والصناعات التحويلية وركن التحضير بشكل مباشر ، وتاريخه، وركن الطباخ الصغير ، بالإضافة إلى عروض مسرحية منها الفنون الشعبية ومسرح الطفل .

وتعد منطقة الحدود الشمالية من أبرز المناطق التي اشتهرت بصناعة السمن الذي يعد أحد منتجات الثروة الحيوانية ، وينتج بكميات كبيرة على مدار السنة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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