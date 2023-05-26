شكرا لقرائتكم كولومبيا تدعم السعودية لاستضافة إكسبو 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع وزير خارجية كولومبيا ألفارو ليفان دوران؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك خلال زيارة الجبير لجمهورية كولومبيا.

اجتماع مُثمر

وقال الجبير عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أجريت اجتماعًا مثمرًا مع صديقي وزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران، بحثنا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية”.

قد يهمّك أيضاً

ووجه الجبير الشكر لوزير خارجية كولومبيا على حفاوة الاستقبال وعلى دعم بلاده لترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030.